news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
16 декабря 2022  19:37

Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть

news_top_970_100

Швейцария присоединяется к санкциям Европейского Союза против России, касающимся запрета на перевозку по морю нефти, проданной по цене выше 60 долларов за баррель. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Федерального совета Швейцарии.

«ЕС распространил на торговлю и брокерскую деятельность запреты, касающиеся транспортировки этих товаров, проданных сверх предельной цены. 16 декабря 2022 года Федеральный совет решил полностью принять эти изменения», — отмечается в документе.

Новые ограничительные меры вступят в силу уже сегодня, 16 декабря, в 18 часов (то есть в 20 часов по московскому времени).

Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что рассчитывать на улучшение отношений России и Швейцарии не приходится, замечает РИА Новости.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное государствами «Большой семерки», Европейским Союзом и Австралией. Потолком для «черного золота» из РФ признана планка в 60 долларов за баррель. Указ Президента России Владимира Путина по ответу Западу на потолок цен на российскую нефть должен быть опубликован на этой неделе.

#санкции против россии #швейцария #цены на нефть
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное