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Экономика
3 октября 2022  17:38

Швейцария отказалась передавать Украине замороженные активы россиян

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Швейцария отказалась поддержать предложение Президента Украины Владимира Зеленского о передаче киевским властям замороженных российских активов. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш.

«Для Правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», – уточнил он.

По словам Майенфиша по состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии заморожены российские финансовые активы на общую сумму 390 млрд 409 млн рублей (6,7 млрд швейцарских франков) и 15 объектов недвижимости.

Пресс-секретарь главы Минэкономики Швейцарии отметил, что власти страны продолжат оказазывать международную помощь в восстановлении Украины. Однако передача замороженных активов третьим лицам – это «масштабное посягательство на гарантию собственности и другие основные конституционные права» попавших под санкции лиц.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, страны Запада начали вводить масштабные санкции против РФ.

 

#антироссийские санкции #швейцария #экономика
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