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Политика 5 мая 2024 19:51

Швейцария надеется на участие КНР, Индии, Бразилии и ЮАР в саммите по Украине

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Швейцария пригласила Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку принять участие в мирной конференции, посвященной Украине. С таким заявлением выступила Президент страны Виола Амхерд.

По ее словам, приглашения потенциальным участникам были отправлены на этой неделе. Однако присоединятся ли названные страны к обсуждению, пока неизвестно. «У меня есть надежда, что будет активное участие стран», — поделилась Амхерд в интервью газете Blick.

Конференция запланирована на 15-16 июня. Приглашены представители порядка 160 стран, однако России нет в этом списке. Оценивая инициативу, в Кремле отметили, что в таком формате саммит вряд ли нацелен на достижение результата.

#швейцария #Украина
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