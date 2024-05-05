Швейцария надеется на участие КНР, Индии, Бразилии и ЮАР в саммите по Украине

Швейцария пригласила Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку принять участие в мирной конференции, посвященной Украине. С таким заявлением выступила Президент страны Виола Амхерд.

По ее словам, приглашения потенциальным участникам были отправлены на этой неделе. Однако присоединятся ли названные страны к обсуждению, пока неизвестно. «У меня есть надежда, что будет активное участие стран», — поделилась Амхерд в интервью газете Blick.

Конференция запланирована на 15-16 июня. Приглашены представители порядка 160 стран, однако России нет в этом списке. Оценивая инициативу, в Кремле отметили, что в таком формате саммит вряд ли нацелен на достижение результата.