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Швейцария надеется на участие КНР, Индии, Бразилии и ЮАР в саммите по Украине
Швейцария пригласила Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку принять участие в мирной конференции, посвященной Украине. С таким заявлением выступила Президент страны Виола Амхерд.
По ее словам, приглашения потенциальным участникам были отправлены на этой неделе. Однако присоединятся ли названные страны к обсуждению, пока неизвестно. «У меня есть надежда, что будет активное участие стран», — поделилась Амхерд в интервью газете Blick.
Конференция запланирована на 15-16 июня. Приглашены представители порядка 160 стран, однако России нет в этом списке. Оценивая инициативу, в Кремле отметили, что в таком формате саммит вряд ли нацелен на достижение результата.
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