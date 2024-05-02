Песков оценил предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии

В Кремле усомнились в результативности предстоящей в Швейцарии конференции по Украине. Продвижение в этом вопросе без России вряд ли возможно, заметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — цитирует его ТАСС.

Также представитель Кремля напомнил о позиции России по отношению к мирным переговорам. «Она последовательна, она абсолютно прозрачна, она неоднократно повторялась и подтверждалась нашим Президентом», — уверен Песков.

Во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва изначально стремилась к мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако Киев и его союзники «выбросили в помойку» все договоренности, достигнутые в Минске и Стамбуле.