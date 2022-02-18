Швейцария готова принять встречу главы МИД Лаврова с госсекретарем США Блинкеном

Представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что страна готова принять у себя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако, детали предстоящих переговоров не разглашаются из соображений конфиденциальности.

Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. В качестве места проведения американская сторона рассматривает Женеву.

«Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч», — сказал Эльчингер.

Он не сообщил о том, поступали ли запросы об организации переговоров.

США также выступили с инициативой провести совместно с Россией ряд встреч в формате Совета РФ – НАТО и ОБСЕ.

По мнению Блинкена, эти мероприятия могли бы стать основой для проведения саммита ключевых лидеров и рассмотрения вопроса деэскалации, обеспокоенностей в сфере безопасности.