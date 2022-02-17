Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил предложение о встрече главе МИД России Сергею Лаврову. Предполагается, что переговоры могут пройти в Европе на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

«Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта», — заявил Блинкен во время заседания СБ ООН.

Помимо этого, он рассказал, что США предложили России провести ряд встреч в формате Совета РФ – НАТО и ОБСЕ. По мнению госсекретаря Штатов, эти мероприятия могли бы стать основой для проведения саммита ключевых лидеров и рассмотрения вопроса деэскалации, обеспокоенностей в сфере безопасности.