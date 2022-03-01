Шведский форвард «Ак Барса» Линдхольм не вернется в Казань и расторгнет контракт с клубом

Нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм не вернется в расположение казанского коллектива и расторгнет соглашение с клубом. Об этом сообщает Metaratings.

Шведский нападающий покинул «Ак Барс» еще в начале января для подготовки к Олимпийским играм в Пекине, однако после непопадания в состав сборной решил не возвращаться и в Казань.

Экс-хоккеист «Торонто», «Бостона» и «Виннипега» подписал контракт с «Ак Барсом» перед началом сезона 2021/22 и провел за казанский клуб в общей сложности 29 матчей, набрав в них 19 (7+12) результативных баллов.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» впервые с 1995 года представил новый логотип.