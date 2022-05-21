Сведения об иммунной системе татар попадут в международный атлас

В Казани начали проводить исследование иммунной системы татар в третьем поколении и дальше. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель группы медицинской биоинформатики и омиксных технологий института эндокринологии Юлия Медведева.

Задача ученых исследовать иммунную систему здоровых представителей нации в третьем поколении и дальше, чтобы создать атлас.

«Мы хотим сделать костяк для будущих исследований пациентов, как у них ведут себя клетки крови в зависимости от разных этнических факторов, факторов окружающей среды и так далее. То есть исследуем иммунную систему разных людей», – рассказала Юлия Медведева.

По этому атласу ученые в будущем будут сравнивать всех пациентов.

«Это часть большого международного проекта "Атлас иммунных клеток азиатской популяции". В этом проекте участвуют исследователи из Японии, Сингапура, Южной Кореи, подключились Индия, Пакистан, Шри-Ланка. Мы будем собирать не чисто европеоидные популяции в России и сравнивать с нашими другими популяциями в других странах», – рассказала она.

Возле казанской клинической больницы №7 начал работу диамобиль Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. В нем ученые берут кровь у пациентов с диабетом второго типа с тем же этническим происхождением – татар в трех поколениях.

«Чтобы на стабильной основе провести сравнение особенностей иммунной системы при диабете и у здоровых людей. Так иммунная система сильно реагирует на перманентный повышенный уровень глюкозы, и много хронических воспалительных процессов индуцируются», – отметила ученый.

Всего для исследований нужны 60 здоровых татар минимум в третьем поколении.

«Мы используем довольно специфическую технику анализа, мы будем смотреть экспрессию генов в единичных клетках – это новая технология, которая возникла несколько лет назад. В крови очень много разных клеток, если мы смотрим все суммарно, то очень сложно потом понять, изменения произошли потому что сменились пропорции клеток или потому что что-то произошло с генами. А когда рассматриваешь отдельные клетки, понимаешь, что это функции клеток поменялись, а не пропорции», – рассказала собеседница «Татар-информа».

Сбор образцов начали в Москве, там ученые пригласили на исследование представителей кавказских народов, биоматериал взяли и у татар, которые проживают в столице России.

«В Татарстане достаточно хорошее медицинское обслуживание, в Москву жители не ездят. Поэтому мы приехали сюда собирать», – добавила она.

Также ученые планируют изучить башкир, якутов, бурятов и народы Кавказа. Закончить сбор крови ученые планируют в ближайшие два года, анализ результатов будет проходить параллельно.