«Диабетиков будем наблюдать в динамике»: РТ примет пилотный проект по борьбе с диабетом

Возле казанской клинической больницы №7 начал работу диамобиль Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. Сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков подписал соглашение с центром эндокринологии о продолжении сотрудничества на благо жителей Татарстана, которые живут с диабетом.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

«Соглашение было о взаимодействии медицинского центра – головного учреждения эндокринологии Российской Федерации с Министерством здравоохранения Татарстана. Оно касается реализации проекта динамического наблюдения пациентов, больных сахарным диабетом первого и второго типа», – рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Фото: © Эвелина Киселёва/ ИА «Татар-информ»

Из общей базы случайным образом выбрали 350 татарстанцев, страдающих сахарным диабетом первого и второго типа. Их пригласили в седьмую больницу Казани для прохождения обследования. К слову, для жителей из других районов республики организовали транспорт до больницы.

«Приглашаются пациенты с сахарным диабетом первого и второго типа, обследуются на состояние компенсации углеводного обмена, на наличие сосудистых осложнений. Принимают два эндокринолога, специалист диабетической стопы, офтальмолог, кардиолог. Проводятся лабораторные обследования: у всех пациентов исследуется уровень гликированного гемоглобина, отслеживается состояние функции почек и липидный спектр – это основные маркеры, которые говорят о наличии осложнений», – рассказала директор института диабета НМИЦ эндокринологии, академик РАН Марина Шестакова.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Новая акция – это обследование пациентов с сахарным диабетом, которые перенесли Covid-19.

Впервые диамобиль выехал к пациентам в 2002 году, первый выезд был в Казань. Спустя 20 лет московские специалисты вновь приехали к татарстанцам. Многих пациентов, которые в этот раз пройдут осмотр, наблюдали и 20 лет назад. Таким образом московские специалисты изучают больных в динамике.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

«Было поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина о создании федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, аналогично проекту по снижению смертности от онкологических заболеваний. Этот проект мы будем пилотировать в республике Татарстан. На основе "пилотов" в субъектах будет принята федеральная программа», – отметил Марат Садыков.

Наблюдать за изменениями состояния здоровья диабетиков будут в динамике, программа позволит повысить качество лечения пациентов с этим заболеванием. Министр здравоохранения отметил, что проект стартует в этом году.

Фото: © Эвелина Киселёва/ ИА «Татар-информ»

В Татарстане с сахарным диабетом сегодня живут более 130 тысяч человек.

«Эта акция для пациентов, но для врачей это тоже важно, потому что происходит оценка нашей работы. Специалисты из Москвы оценивают насколько правильно мы ведем наших пациентов, вносят коррекцию в лечение. Однако каких-то глобальных коррекций внесено не было. Такие визиты – импульс к развитию на пользу наших пациентов», – главный эндокринолог Минздрава Татарстана Гульнар Вагапова.