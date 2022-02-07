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Ру Тат
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Спорт
7 февраля 2022  12:04
Cергей Гаврилов

Швеция сместила Россию с первого места командного зачета Олимпиады в Пекине

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Сборная России потеряла лидерство в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине. На первое место вышла сборная Швеции после победы своей горнолыжницы Сары Хектор в гигантском слаломе.

Теперь в активе Швеции стало 3 золотых медали. Примечательно, что шведские спортсмены в Пекине пока завоевывали только золото.

Сборная России завоевала в два раза больше медалей: 2 золота, 2 серебра, 2 бронзы, но опустилась на вторую строчку. Третьей идёт Норвегия (2-0-1).

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Ранее сборная России одержала победу на командном турнире по фигурному катанию. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» написала об этом большую статью.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание
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