Швеция сместила Россию с первого места командного зачета Олимпиады в Пекине

Сборная России потеряла лидерство в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине. На первое место вышла сборная Швеции после победы своей горнолыжницы Сары Хектор в гигантском слаломе.



Теперь в активе Швеции стало 3 золотых медали. Примечательно, что шведские спортсмены в Пекине пока завоевывали только золото.

Сборная России завоевала в два раза больше медалей: 2 золота, 2 серебра, 2 бронзы, но опустилась на вторую строчку. Третьей идёт Норвегия (2-0-1).



Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.



Ранее сборная России одержала победу на командном турнире по фигурному катанию. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» написала об этом большую статью.