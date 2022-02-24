Швеция и Финляндия не выступят на ЧМ по бенди в Сыктывкаре

Команды Швеции и Финляндии не выступят на чемпионате мира по хоккею с мячом, который должен пройти в Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля. Об этом заявили в финской и шведской федерациях.

«Украина является членом семьи хоккея с мячом. Наши сопереживания и мысли, конечно же, прямо сейчас с жителями страны. Основываясь на ценностях нашей организации, было легко принять решение отказаться от участия в чемпионате мира этой весной в России», — заявил генеральный секретарь Шведской ассоциации бенди Пер Густафссон.

«Ситуация с безопасностью в России ослабла из-за эскалации вооруженного конфликта на Украине. Наша ответственность заключается в обеспечении безопасности финских граждан, и по этой причине мы решили отказаться от участия в турнирах в России, — сказал исполнительный директор Финской ассоциации бенди Тобиас Карлссон.

Также отмечается, что финны и шведы снялись с юниорского чемпионата запланированного в Кемерово с 24 по 26 марта.

Ранее бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной России на крупные международные турниры из-за спецоперации на территории Украины.