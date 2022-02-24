Фазель отреагировал на вероятное отстранение России от международных хоккейных турниров

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной России на крупные международные турниры из-за спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает Metaratings.

По словам известного хоккейного функционера, необходимо ждать официальной позиции IIHF и внимательно следить за ситуацией.

«Мы должны подождать и внимательно следить за ситуацией, прежде чем делать какие-либо заявления», — заявил почетный президент Международной федерации хоккея.

Ранее стало известно, что РПЛ может перенести ряд матчей 19-го тура из-за военной операции в Донбассе.