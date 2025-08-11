Суяргулов представил нового прокурора Казани Исмагилова

Новым прокурором Казани сроком на пять лет в начале августа был назначен Ильдар Исмагилов. На деловом понедельнике в мэрии столицы РТ его представил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

«Ильдар Камилевич имеет достаточно большой опыт работы в органах прокуратуры. Опыт работы многогранный. Я уверен, что те знания, которые у него есть, послужат во благо города Казани, и РТ, и нашей великой страны. Надеюсь, что работать с ним будет комфортно и решения, которые будут совместно с вами приниматься, станут наиболее эффективно и благоприятно влиять на жизнь нашей республики», – сказал Суяргулов.

Он также отметил, что дал все необходимые инструкции коллеге. «Ильдар Камилевич абсолютно настроен на конструктивную работу. Я уверен, что мы достаточно неплохо будем взаимодействовать», – подытожил прокурор Татарстана.

Ильдар Исмагилов родился 20 ноября 1979 года в Мамадыше. Образование по специальности «юриспруденция» получил в Казанском государственном университете имени В. И. Ульянова-Ленина (ныне – КФУ).

Карьеру Исмагилов начал в 2002 году в должности помощника прокурора Мамадышского района Татарстана. В 2009 году его назначили помощником прокурора Казани, а в 2010-м – старшим помощником прокурора столицы Татарстана.

С 2014 года руководил отделом по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Татарстана. В 2023 году Исмагилов возглавил прокуратуру Альметьевска.