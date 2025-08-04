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Общество 4 августа 2025 11:13

Новым прокурором Казани назначен Ильдар Исмагилов

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Экс-прокурор Альметьевска Ильдар Исмагилов возглавил прокуратуру Казани. Как стало известно «Татар-информу», сегодня его представили коллективу.

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Исмагилов родился 20 ноября 1979 года в Мамадыше. Образование по специальности «юриспруденция» получил в Казанском государственном университете имени В.И. Ульянова-Ленина (ныне – КФУ).

Карьеру Ильдар Исмагилов начал в 2002 году в должности помощника прокурора Мамадышского района Татарстана.

В 2009 году его назначили помощником прокурора Казани, а в 2010 — старшим помощником прокурора столицы Татарстана.

С 2014 года он руководил отделом по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Татарстана. В 2023 году Исмагилов возглавил прокуратуру Альметьевска.

#Прокуратура РТ #прокуратура казани
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