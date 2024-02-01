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Происшествия 1 февраля 2024 17:28

Суяргулов поручил взять на контроль дело с нападением на полицейских в Нижнекамске

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Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Нижнекамске. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, сегодня в районе двух часов дня на автостоянке у здания УМВД неизвестный напал на двух сотрудников полиции и нанес им несколько ударов ножом. В настоящее время он задержан. Полицейские госпитализированы.

«По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями возбуждено уголовное дело», – рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#нападение на полицейских
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