Суяргулов поручил взять на контроль дело с нападением на полицейских в Нижнекамске

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Нижнекамске. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, сегодня в районе двух часов дня на автостоянке у здания УМВД неизвестный напал на двух сотрудников полиции и нанес им несколько ударов ножом. В настоящее время он задержан. Полицейские госпитализированы.

«По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями возбуждено уголовное дело», – рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.