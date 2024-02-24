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СВО 24 февраля 2024 12:41

Сухой душ, мед, лекарства: бойцам СВО передали гуманитарный груз от Минэкологии РТ

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Сухой душ, мед, лекарства: бойцам СВО передали гуманитарный груз от Минэкологии РТ
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Донецкую область прибыл гуманитарный груз, собранный сотрудниками Министерства экологии Татарстана. Всего ими было собрано и передано 950 комплектов сухого душа, окопные свечи, предметы гигиены и первой необходимости, лекарства, мед и многое другое, что нужно ребятам на передовой.

«В этот раз груз был особый, его доставили на УАЗИКе, который купили и передали нашим бойцам благотворители. Поддержать участников спецоперации может каждый. Для ребят очень важна наша вера и поддержка!» – рассказали в природоохранном ведомстве.

«Исходя из условий безопасности передавали груз ночью, ребята оперативно все разгрузили и передали слова огромной благодарности всем, кто помогал нам собрать эту необходимую на передовой помощь», – сказал начальник Юго-Восточного управления Минэкологии Ленар Шайдуллин, который участвовал в передаче груза.

Бойцы поблагодарили за отклик и поддержку, отметив, что помощь очень много значит для каждого из них.

«Спасибо огромное всем, кто откликнулся, спасибо Минэкологии, которая традиционно нам помогает. За помощь, за поддержку, просто за теплые слова и пожелания. Это очень много значит для каждого бойца. Верьте в нас и ждите домой с Победой!» – сказали военные.

Это уже 4-я отправка гуманитарного груза от ведомства. В ранних партиях в зону СВО были отправлены медикаменты, маскировочные сетки, газовые плиты, предметы первой необходимости.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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