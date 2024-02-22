Сотрудники Минэкологии Татарстана отправили 950 комплектов сухого душа для бойцов СВО

Очередной гуманитарный груз отправили сотрудники Минэкологии Татарстана для бойцов спецоперации. К Дню защитника Отечества они передали военным 950 комплектов сухого душа. Машина с грузом отправилась в Донецкую республику сегодня утром.

Сухой душ представляет из себя комплект из пенной губки и полотенца. Губку пропитывают специальным средством, которое при контакте с водой (достаточно 50 мл) образует пену. Наборы комплектовались несколько дней, сообщили в ведомстве.

Это уже четвертая отправка гуманитарного груза от Министерства экологии. До этого уже были отправлены медикаменты, маскировочные сетки, газовые плиты, предметы первой необходимости.