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Сотрудники Минэкологии Татарстана отправили 950 комплектов сухого душа для бойцов СВО
Очередной гуманитарный груз отправили сотрудники Минэкологии Татарстана для бойцов спецоперации. К Дню защитника Отечества они передали военным 950 комплектов сухого душа. Машина с грузом отправилась в Донецкую республику сегодня утром.
Сухой душ представляет из себя комплект из пенной губки и полотенца. Губку пропитывают специальным средством, которое при контакте с водой (достаточно 50 мл) образует пену. Наборы комплектовались несколько дней, сообщили в ведомстве.
Это уже четвертая отправка гуманитарного груза от Министерства экологии. До этого уже были отправлены медикаменты, маскировочные сетки, газовые плиты, предметы первой необходимости.
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