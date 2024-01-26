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Шувалов: Талантливое руководство Татарстана превратило регион в сильнейший субъект РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов объяснил, почему Татарстан – это регион с сильной экономикой. Об этом он сказал во время визита в Казань, общаясь с журналистами в Доме Правительства.
«Экономика Татарстана очень сильная и разнообразная. Таланливое руководство республики за последние 30 лет сделало все, чтобы республика была одним из сильнейших субъектов Российской Федерации. IT-сфера, туризм… Тут можно через запятую перечислять. Мне кажется, во всех проявлениях экономика Республики Татарстан может быть высококонкурентной», – сказал Шувалов.
ВЭБ.РФ готов взяться за любой проект, который поддерживают руководство и бизнес республики, отметил председатель госкорпорации.
«Главное, чтобы проект был окупаем, реализуем, но по отраслям – IT, туризм – 100% это все конкурентное преимущество республики», – заключил председатель ВЭБ.РФ.
Ранее Шувалов испытал электромобиль «Атом» на тестовом полигоне в Набережных Челнах.
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