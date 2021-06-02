Шувалов: Строительство МСЗ в Казани не встречало противодействия со стороны властей

Проект строительства завода по термической обработке отходов в Казани не встречал недовольства и противодействия со стороны Правительства России. Завод будет построен, ни о какой приостановке реализации проекта речи не идет. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Ни о какой заморозке проекта речи не идет. Я слышал только различные мнения по этому вопросу. Пока мы работаем по тем решениям, которые принимались Правительством России, и это всё решения, которые касаются поддержки производства этих заводов», — отметил собеседник агентства.

Ранее Минфин РФ предложил отложить решение о господдержке 25 новых заводов «дочки» госкорпорации «Ростех» — компании «РТ-Инвест» по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО) до завершения строительства и выхода на проектную мощность первых пяти подобных проектов компании в Подмосковье и Татарстане. О соответствующем предложении со ссылкой на письмо замглавы ведомства написал РБК.

Сейчас строительство завода по термической обработке отходов в столице Татарстана отстает от запланированного графика на три — шесть месяцев, о чем сообщало ИА «Татар-информ».