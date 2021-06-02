Строительство завода по термической обработке отходов в Казани отстает от графика

На сегодняшний день строительство завода по термической обработке отходов в Казани задерживается на 3-6 месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом на полях ПМЭФ-2021 рассказал глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«Мы рады, что подрядчик из Татарстана хорошо справляется со строительством, делает это качественно. На стройку постоянно приезжают наши партнеры, в том числе и иностранные компании, и они тоже фиксируют высокое качество строительства. Таким образом, сегодня мы работаем по графику, но с корректировками на „ковидную“ ситуацию. Сегодня есть небольшое отставание, мы стараемся нагнать от трех до шести месяцев от графика строительства», — сказал Шипелов.

Он также отметил, что компания старается максимально сократить отставание от ранее озвученных сроков возведения завода. Но даже если график собьется, то незначительно, подчеркнул спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что завод по термической обработке отходов в Казани будет построен, несмотря на предложение Минфина РФ.

