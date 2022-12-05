К выходным в Татарстан придет потепление

Сильные морозы, которые наблюдаются в Татарстане в последние дни, спадут к концу недели. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», завтра в РТ ожидается туман и до 26 градусов мороза. В следующие два дня ситуация не изменится: от −21 до −26 градусов ночью, от −10 до −15 — днем, 9-го числа — 7–12 градусов ниже нуля. Прогнозируются гололедица, существенные осадки маловероятны.

Предварительно, в субботу в республике ожидается снег. Столбики термометров ночью покажут от −7 до −12 градусов, а днем — от 4 до 9 градусов мороза.