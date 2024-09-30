Театр «Экият» получил досудебную претензию на 500 тыс. рублей за героев сказок

Татарский государственный театр кукол «Экият» получил досудебную претензию на полмиллиона рублей за использование наименований героев татарских народных сказок. Об этом сообщил депутат, художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев на заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«У меня лежит досудебная претензия к моему театру. Некая фирма запатентовала “Су анасы”, “Камыр батыр”, “Шурале”, “Казанская царица”, “Карт кызы”. Сейчас предъявляют претензии, они хотят с нас 500 тыс. рублей сначала, а потом какие-то проценты, видимо, со сборов», – рассказал парламентарий.

По словам Зайниева, эта фирма «ничего не производит, ничего не делает, продукции у нее нет».

«Просто слова запатентовали и хотят на этом заработать. Конечно, мы будем судиться. То есть любое наше нематериальное культурное достояние могут какие-то мошенники присвоить себе. С этим может столкнуться любое учреждение культуры. Мы первые», – подчеркнул он.

Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова добавила, что компания зарегистрировала эти наименования в Роспатенте.

«Мы пойдем в суд», – заявила она.