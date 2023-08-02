Супруги-танцовщики Мана Кувабара и Алессандро Каггеджи ушли из балетной труппы ТАГТОиБ

Алессандро Каггеджи и Мана Кувабара

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Солисты балета, супружеская пара Алессандро Каггеджи и Мана Кувабара вышли из состава труппы Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

«Спасибо всем за все! Спасибо театру, городу, артистам, коллегам, педагогам, руководствам, зрителю и всем-всем-всем за прекрасные 8 лет», – написал танцовщик и хореограф итальянского происхождения Каггеджи на своей странице в соцсети, заверив, что Казань всегда будет частью его души.

Сам театр 19 и 22 июля закрыл сезон постановками «Трубадур» и «Паяцы», сейчас его сотрудники находятся в отпуске, а на сайте ТАГТОиБ имени Джалиля в разделе «Балерины и премьеры» имена Каггеджи и Кувабара уже отсутствуют.

«Алессандро Каггеджи пришел к нам в театр молодым артистом, только окончившим Московскую академию хореографии. Способный танцовщик, Каггеджи прошёл в театре большой путь от начинающего артиста до ведущего солиста. Он станцевал в Казани множество партий, среди которых Меркуцио в балете „Ромео и Джульетта“, Базиль в „Дон Кихоте“, Шурале, Принц в „Щелкунчике“, Визирь в „Золотой Орде" и другие. За каждой из этих работ стоит и личный вклад артиста, и огромный труд педагогов-репетиторов. Без сомнений, Каггеджи невероятно вырос за годы работы как танцовщик: можно образно сказать, он пришёл мальчиком, а уходит мастером», — прокомментировал «Татар-информу художественный руководитель балета Татарского театра имени Мусы Джалиля Владимир Яковлев..

Он напомнил, что благодаря театру Каггеджи получил возможность развиваться как хореограф. К примеру, он поставил здесь мини-балеты в рамках гала-концертов Нуриевских фестивалей, выезжал ради постановок в других труппах.

«Мана Кувабара пришла в театр несколько лет назад, уже имея за плечами опыт работы в других коллективах. В Казани Мана станцевала главные партии в балетах «Коппелия», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и множество других ролей. Творческие люди всегда находятся в поиске, и в этом смысле ротация, перемещение, передвижение артистов — это абсолютно естественный процесс. Великая Галина Уланова, проработав в Мариинском театре много лет, затем перешла в Большой театр, позже этот же путь проделала выдающаяся Светлана Захарова — примеров можно привести множество», – добавил собеседник агентства.

По его словам, в театре к отъезду артистов отнеслись спокойно. Он не исключил что артисты будут приезжать танцевать в Казань отдельные спектакли. «Они выразили готовность это делать. Мы желаем Мане и Алессандро дальнейшего роста и развития, искренне благодарим их за плодотворную совместную работу и желаем хорошего летнего отдыха!», — заключил Яковлев.

Алессандро Каггеджи, напомним, в Татарском театре оперы и балета предстал не только как танцовщик, но и как постановщик. Для гала-концерта XXXVI Нуриевского фестиваля в этом году он поставил мировую премьеру спектакля «Сюита Рахманинова», к 150-летию композитора. Мана Кувабара также не только танцевала на сцене, но и создавала костюмы для себя, супруга и других танцовщиков в некоторых постановках. Пара познакомилась в Казани и на казанской сцене вместе отработала четыре сезона.

По информации «Татар-информ», в предстоящем сезоне Алессандро Каггеджи планирует поставить детский балет на сцене Нижегородского театра оперы и балета.