Супруги из Бугульмы отправили для бойцов батальона «Алга» автомобиль

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Бугульминцы продолжают поддерживать земляков, участвующих в спецоперации. Супруги Алексей и Ирина Яковенко отправили в зону СВО автомобиль, он предназначен для добровольцев из батальона «Алга».

Алексей и Ирина вручили ключи от авто, проводили военнослужащего, который был на побывке, пожелали ему доброго пути и скорейшего возвращения с победой.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ, город не мог отправить машину пустой, поэтому на передовую передали еще много нужных вещей из наличия на складе.

Поддержка от района формируется на основе запросов от военнослужащих. В основном это комплектующие и запчасти для техники, инструменты и оборудование, личные посылки и всё, что необходимо в быту на позициях.

«Традиционно передаем и письма от бугульминцев. Наша поддержка очень важна бойцам. Всем огромное спасибо!» — прокомментировал глава района Линар Закиров.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в том числе упоминалось создание условий, гарантирующих безопасность самой России).