Супруга бойца из Бавлов: «Муж сразу сказал: призовут – пойду, прятаться не буду»

Вот уже три года длится специальная военная операция. Бавлинцы, среди которых и мобилизованные, находятся за тысячи километров от дома. В тылу их ждут матери, жены, сестры, считая дни до встречи. Как переживает разлуку с любимым мужем, рассказала бавлинка Гульнара Гумерова.

Гульнара Ильдаровна – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в деревне Уба Бавлинского района. Она хорошо помнит тот день, когда пришла повестка.

«Флорису вручили повестку 21 октября, и уже на следующий день он ушел. Повел себя как настоящий мужчина. Он сразу сказал, что прятаться и бегать ни от кого не будет. Раз призвали – значит, надо идти, – рассказала Гульнара. – Я, конечно, не хотела, чтобы он уходил, расстроилась. Это были очень сильные эмоции. Он еще хотел в ЗАГС меня повезти. У нас тогда брак не был зарегистрирован. Я сказала: «Я тебя дождусь, потом и сыграем свадьбу».

Говоря о своем муже, Гульнара заметила, что он добрый, заботливый и щедрый человек. Их отношения начались в сложный период в жизни каждого из них – в 2021 году. У нее за плечами был неудачный брак, он тоже был разведен. В тот период Флорис ухаживал за тяжело больным отцом.

«Я знала Флориса с детства, так как наши родители дружили, но лично с ним знакома не была, – отметила она. – Когда заболел его отец, он обратился ко мне как к фельдшеру, попросил делать уколы. Так мы начали общаться. Я увидела, как он заботится о своем отце, какой он хороший человек».

Со временем их общение стало теплее. «Флорис красиво ухаживал, дарил цветы. Даже сейчас, несмотря на расстояние, присылает мне цветы. А еще он всегда называл меня красивыми словами – «ягодка моя», «красавица». На татарском языке это звучит особенно нежно, таких слов я раньше и не слышала», – призналась женщина.

По ее словам, она впервые почувствовала себя по-настоящему защищенной. Высокий, широкоплечий, сильный – он стал тем самым мужчиной, за которым можно укрыться, как за каменной стеной.

Но судьба испытывала их вновь и вновь. В 2022 году Флорис потерял обоих родителей. Взаимная поддержка в этом горе еще больше укрепила их связь.

Флорис служит на Херсонском направлении. О том, что происходит на передовой, Гульнара знает немного – муж не рассказывает, да она и не спрашивает. «Главное – это звонки. Знать, что он жив. А когда он неделями не выходит на связь, потому что на задании, я не нахожу себе места. Это самое тяжелое – ждать в неизвестности», – призналась она.

За проявленное мужество Флорис награжден медалью «За отвагу». Но сам он о наградах не говорит – считает, что просто выполняет свою работу.

Однажды он получил травму – разрыв мениска при неудачном прыжке в окоп. «Колено прооперировали, потом он лечился в Казани и Самаре, – пояснила Гульнара. – Когда полностью восстановился, снова ушел на фронт».

А когда приехал в отпуск, они наконец расписались. «29 декабря мы стали семьей официально. Он настоял на этом», – уточнила женщина.

Этот день стал особенным не только для них, но и для всего района: их брак был последним зарегистрированным в 2023 году – они стали 120-й семьей, узаконившей свои отношения.

В редкие дни отпуска Флорис спешит к родным. «Мы всегда готовимся к его приезду. Накрываем стол, зовем гостей. Он заранее предупреждает, когда приедет. Домашняя еда, встречи с родными – это то, чего им всем так не хватает там», – подчеркнула женщина.

По мнению Гульнары, ее муж стал серьезнее, задумчивее: исчезла легкость, которая была раньше, в его глазах теперь пережитые испытания. «Конечно, он изменился, но самое главное в нем осталось – доброта, забота, сила духа», – сказала она.

«Главное, что он жив. Остальное переживем», – убеждена женщина.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Габдрафиковой.