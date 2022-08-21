Супруга Байдена, которую он заразил, выздоровела после Covid-19

Джилл Байден — жена Президента США Джо Байдена — поправилась после перенесенного ковида и вышла с самоизоляции. Об этом со ссылкой на ее пресс-службу сообщает ТАСС.

«После пятидневной изоляции и получения двух подряд отрицательных тестов на Covid-19 первая леди покинет позднее сегодня Южную Каролину и отправится в Делавэр», — отметили в пресс-службе.

О том, что переболевший ковидом Байден заразил свою супругу, стало известно во вторник. Также после встречи с американским лидером ушел на самоизоляцию глава Пентагона — министр обороны США Ллойд Остин.