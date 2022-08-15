Байден заразил коронавирусом главу Пентагона – он ушел на «виртуальную» работу

Еще один представитель американской власти заразился коронавирусом – положительный результат теста получил министр обороны США Ллойд Остин. Он вынужден был уйти на самоизоляцию после встречи с президентом США Джо Байденом 29 июля.

«У меня умеренные симптомы, и я пробуду дома на карантине в течение последующих пяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний», – приводит РИА Новости заявление главы Пентагона. Он также пообещал продолжить работу главы оборонного ведомства и «придерживаться своего обычного графика в виртуальном формате из дома».

К слову, Ллойд сообщил, что привился от коронавируса, в том числе двумя дозами бустерных вакцин.

Напомним, сам Байден заболел еще 21 июля, в начале августа его тест на ковид все еще был положительным. В Белом доме сообщали, что он все еще страдает от кашля, хотя остальные симптомы отступили.