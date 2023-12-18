Суперсервисом «Рождение ребенка» в Татарстане в 2023 году воспользовались 7 тыс. жителей

В Татарстане в текущем году суперсервисом «Рождение ребенка» воспользовались семь тысяч жителей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

«Суперсервис “Рождение ребенка” позволяет осуществлять регистрационные действия дистанционно без личного посещения органа ЗАГС. За год количество татарстанцев, воспользовавшихся такой возможностью, возросло до семи тысяч. По этому показателю мы в первой десятке среди регионов Российской Федерации», – рассказала Нигматуллина.

Говоря в целом о рождаемости, она отметила, что за 11 месяцев 2023 года в республике родилось более 33 тысяч новых граждан. По этому показателю Татарстан занимается лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе, подчеркнула Нигматуллина.

«По рождению, если сравнивать с предыдущим годом, у нас показатели уменьшились на 0,9%. По показателям смертности мы тоже “упали” на 5,2%. Очень надеемся, что в самое ближайшее время Татарстан сможет вернуться на траекторию устойчивого демографического роста», – сказала начальник Управления ЗАГС.

Нигматуллина также сообщила, что в следующем году в Татарстане предполагается введение нового суперсервиса «Утрата близкого человека», который по аналогии с сервисом «Рождение ребенка» позволит регистрировать утрату близкого человека через портал государственных услуг.