Сунак опроверг возможность отправки британских военных на Украину во время конфликта

Британских военных не отправят на Украину в период конфликта. Эта возможность рассматривается «на долгосрочную перспективу», заявил Sky News Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Ранее глава Минобороны Соединенного королевска Грант Шэппс заявил, что Лондон рассматривает вариант с обучением ВСУ прямо на Украине. Якобы британских военных могут отправить в страну, чтобы обучать солдат на месте.

«Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте», — заметил на это Сунак.

Напомним, что заявление Шэппса ранее раскритиковал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что британский министр и глава комитета по обороне ФРГ, которая предложила незамедлительно передать Киеву ракеты для обстрела России, подталкивают страны к третьей мировой.