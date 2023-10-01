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Сунак опроверг возможность отправки британских военных на Украину во время конфликта
Британских военных не отправят на Украину в период конфликта. Эта возможность рассматривается «на долгосрочную перспективу», заявил Sky News Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Ранее глава Минобороны Соединенного королевска Грант Шэппс заявил, что Лондон рассматривает вариант с обучением ВСУ прямо на Украине. Якобы британских военных могут отправить в страну, чтобы обучать солдат на месте.
«Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте», — заметил на это Сунак.
Напомним, что заявление Шэппса ранее раскритиковал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что британский министр и глава комитета по обороне ФРГ, которая предложила незамедлительно передать Киеву ракеты для обстрела России, подталкивают страны к третьей мировой.
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