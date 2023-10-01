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Медведев назвал двух новых «идиотов» в руководстве стран НАТО
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса и председателя комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман высокопоставленными «идиотами», которые толкают страны к третьей мировой войне.
«Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт», — написал он в своем канале.
Медведев раскритиковал идею Шэппса перенести подготовку ВСУ прямо на территорию Украины, осознанно превратив своих же инструкторов в легальную цель для российских военных. «Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты», — подчеркнул автор канала.
Не менее жестко он высказался и в адрес главы комитета по обороне ФРГ «с труднопроизносимой фамилией». Накануне стало известно, что Штрак-Циммерман призвала передать Украине ракеты Тaurus для ударов по территории России. Свою инициативу она аргументировала тем, что это поможет нарушить снабжение ВС РФ.
«Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — отметил Медведев.
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