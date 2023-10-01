news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 1 октября 2023 10:44

Медведев назвал двух новых «идиотов» в руководстве стран НАТО

Скопировать ссылку
Медведев назвал двух новых «идиотов» в руководстве стран НАТО
Фото: © «Татар-информ»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса и председателя комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман высокопоставленными «идиотами», которые толкают страны к третьей мировой войне.

«Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт», — написал он в своем канале.

Медведев раскритиковал идею Шэппса перенести подготовку ВСУ прямо на территорию Украины, осознанно превратив своих же инструкторов в легальную цель для российских военных. «Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты», — подчеркнул автор канала.

Не менее жестко он высказался и в адрес главы комитета по обороне ФРГ «с труднопроизносимой фамилией». Накануне стало известно, что Штрак-Циммерман призвала передать Украине ракеты Тaurus для ударов по территории России. Свою инициативу она аргументировала тем, что это поможет нарушить снабжение ВС РФ.

«Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — отметил Медведев.

#Дмитрий Медведев #НАТО #третья мировая война
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2