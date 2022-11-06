Сунак назвал конфликт на Украине одним из причин отказа страны от ископаемого топлива
Конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает РИА Новости.
«Вторжение России на Украину и презренные манипуляции с ценами на энергоресурсы только усилили важность прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива», – приводит слова нового главы британского Кабмина телеканал Sky News.
Перед своим отправлением в Шарм-эш-Шейх на конференцию ООН по вопросам изменения климата Сунак заявил, что борьба с изменением климата – это не только «моральное благо», но и «основа нашего будущего процветания и безопасности». В британском Кабмине надеются, что обещание сделать страну «сверхдержавой в области чистой энергии» поспособствует переговорам на конференции, отмечает Sky News.
Ранее обозреватель The Hill Роберт Брайс отмечал, что решение Сунака вновь запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов ударяет по экономике страны и отвечает интересам России. Данный запрет нового Премьера автор статьи назвал «подарком» российскому Президенту Владимиру Путину.