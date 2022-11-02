Решение нового Премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов ударяет по экономике страны и отвечает интересам России. Об этом пишет обозреватель The Hill Роберт Брайс, передает РИА Новости.

«Запрет Сунака на гидроразрыв пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности, — заявляет автор. — Фактически Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед».

Он отметил, что у страны есть огромные запасы природного газа — в некоторых сланцевых месторождениях его количество почти в 2 раза выше, чем в лучших сланцевых месторождениях США, однако с приходом Риши Сунака они могут обесцениться.

«Согласно последним данным, добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года», — пишет обозреватель.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатах. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике