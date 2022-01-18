Депозиты юрлиц в Татарстане за 11 месяцев 2021 года выросли на треть

Объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане на 1 декабря прошлого года составил 534 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Объем средств индивидуальных предпринимателей вырос за год на 20% и достиг 21,4 млрд рублей. Кроме того, сумма накоплений на счетах организаций выросла на 3,3% — до 266 млрд рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сумма накоплений татарстанцев в банках выросла на 48,4 млрд рублей.

«Интерес к банковским вкладам поддерживается растущими процентными ставками», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.