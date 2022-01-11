Сумма накоплений татарстанцев в банках выросла на 48,4 млрд рублей

Банки Татарстана с 1 января до 1 декабря 2021 года дополнительно привлекли 48,4 млрд рублей. Это следует из информации, опубликованной Банком России.

Общий объем средств с учетом размещенных на счетах эскроу, предназначенных для расчетов дольщиков со строительными организациями, составил 711,9 млрд рублей. Из них 112,5 млрд рублей хранятся в иностранной валюте.

Без учета эскроу сумма депозитов выросла на 29,3 млрд рублей — до 659,8 млрд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рост ключевой ставки в декабре прошлого года вместе со снижением инфляции в наступившем 2022 году позволит получить хороший доход по рублевым депозитам.