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Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов
Правительство РФ утвердило возможность для граждан страны устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Норма вступит в силу с 1 марта следующего года. О решении сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что для установки такого самозапрета необходимо будет подать соответствующее заявление. Это можно будет сделать через портал госуслуг или в МФЦ. Аналогичным образом самозапрет можно будет отменить.
Вся информация о самозапрете будет отображаться в кредитной истории человека, добавили в кабмине.
Ранее сообщалось, что Татарстан стал регионом-лидером по количеству заявок на автокредиты.
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