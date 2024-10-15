Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов

Правительство РФ утвердило возможность для граждан страны устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Норма вступит в силу с 1 марта следующего года. О решении сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что для установки такого самозапрета необходимо будет подать соответствующее заявление. Это можно будет сделать через портал госуслуг или в МФЦ. Аналогичным образом самозапрет можно будет отменить.

Вся информация о самозапрете будет отображаться в кредитной истории человека, добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал регионом-лидером по количеству заявок на автокредиты.