Султанова: 72% татарстанцев готовы уйти из компании, если им предложат высокую зарплату

Поведение соискателей на рынке труда Татарстана в 2025 году сильно не изменилось. Они продолжали активно обновлять или же создавать резюме. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«По сравнению с 2024 годом ежемесячно активность соискателей росла в среднем на 38%. При этом здесь важно отметить, что большинство из тех, кто обновляет резюме, – это уже трудоустроенные татарстанцы. Они обновляют резюме не для того, чтобы найти работу в моменте, а чтобы промониторить наиболее привлекательные предложения на рынке и сравнить предлагаемые условия со своими», – пояснила она.

По данным опроса hh.ru в 2025 году, 72% татарстанцев готовы уйти из компании, если им предложат зарплату существенно выше рынка.

