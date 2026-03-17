Сулейманов заявил, что постоянное обсуждение ЧП в школах мешает детям пережить событие

Помощник Раиса Татарстана, председатель регионального отделения молодежной организации «Движение первых» Тимур Сулейманов заявил «Татар-информу», что избыточное освещение трагических происшествий в школах может негативно сказываться на психологическом состоянии учеников и педагогов.

«Избыточное освещение приводит к тому, что потом еще долго в этом травмированном состоянии находится вся школа. Когда речь о подростковом возрасте, это вдвойне вредно», – отметил он.

Сулейманов подчеркнул, что после трагедий важно помочь детям пережить случившееся, но публичное обсуждение мешает этому процессу.

«Надо помочь пережить трагедию, а все вокруг об этом снова и снова напоминает», – пояснил он.

Кроме того, по словам Сулейманова, чрезмерное внимание к таким происшествиям может формировать негативные модели поведения среди некоторых подростков.

«Другая опасность – это формирование негативной модели поведения среди тех, кто в сложном душевном состоянии. Вместо популяризации темы доверия, взаимной поддержки, психологических служб мы показываем античеловеческое поведение», – добавил он.

