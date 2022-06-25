Сулейманов рассказал о дальнейшей судьбе арт-резиденции «Созвездия — Йолдызлык»

Резиденция «Созвездия — Йолдызлык» продолжит жить. Пострадавшее от пожара здание обязательно будет восстановлено, рассказал в интервью «Татарстан-24» глава Минмолодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Сейчас в здании, пострадавшем от сильного пожара 14 июня, проводятся экспертизы, работают следователи. После установления причин пожара и оценки ущерба резиденцию начнут восстанавливать.

«О каких-либо суммах пока говорить преждевременно, этот объект является памятником культурного наследия, что накладывает определенные дополнительные требования и к проектным, и к строительным работам. Для нас сейчас главное, чтобы не было ущерба для деятельности команды „Созвездия“», — заметил министр.

Пожар в арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык» произошел 14 июня, начавшись с чердака, затем огонь перекинулся на крышу.