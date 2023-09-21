Сулейманов о послании Раиса РТ: На «Движении первых» лежит большая ответственность

На «Движении первых» лежит большая ответственность. Таким мнением поделился руководитель Движения в Татарстане Тимур Сулейманов, комментируя послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

«На Движении действительно лежит большая ответственность, и мы к ней готовы. Запускаем большую работу на всех уровнях совместно с преподавателями школ и ссузов, воспитателями детских садов, администрациями районов, коллегами из самых разных министерств и ведомств», – написал он в своем telegram-канале.

Сулейманов процитировал слова Раиса республики, который обратил внимание руководителей всех уровней на «Движение первых» словами: «Формализм здесь недопустим. Только искреннее отношение к воспитанию подрастающего поколения позволит всем нам с уверенностью смотреть в будущее».

Руководитель «Движения первых» акцентировал внимание на том, что безусловным приоритетом на год является создание еще больших возможностей, которые позволят ребятам проявить себя.

«Возьмём во внимание и то, что 2024-й в нашей республике станет Годом научно-технологического развития – будем уделять ещё больше внимания проектам и возможностям в этом направлении. Так, уже в этом году начнём запускать научные клубы на базе местных отделений, а также на базе клубов Движения», – резюмировал Сулейманов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием Госсовету РТ 14 сентября. С полным текстом документа можно ознакомиться в материале «Татар-информа» «Победа будет за нами!»: какие поручения дал Рустам Минниханов в послании Госсовету.