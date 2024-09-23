«Брать взятки его подбивала жена»: свидетели по делу экс-прокурора о мотивах преступления

Вахитовский суд Казани до 28 декабря продлил арест экс-начальнику отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Алию Купову и его гражданской супруге Евгении Покровской. Сегодня же суд выслушал свидетелей по данному делу.

Как считает следствие, Евгения Покровская выступала в роли посредника между Алием Куповым и теми, кто «нуждался» в помощи – за определенную плату она предлагала помочь поспособствовать изменению статей, по которым предъявлялись обвинения. Помимо этого, Покровскую обвиняю в организации занятий проституцией.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Первой из допрошенных стала Татьяна Чинарева. Она также является фигуранткой уголовного дела о сбыте наркотиков.

«У меня были тяжелые жизненные обстоятельства: мама заболела раком, бывший сожитель занял и не отдал 2 млн рублей. Как-то в гости меня пригласила подруга Римм Сукиасян. На тот момент она занималась распространением наркотиков, и предложила мне. К ней домой приходили друзья, а от меня требовалось только отдавать им наркотики», – рассказала Татьяна Чинарева.

Татьяну Чинареву вместе с Сукиасян задержали в феврале 2023 года. У Татьяны оперативники обнаружили запрещенные вещества, в свою очередь Сукиасян было принято решение отпустить.

Татьяна Чинарева упорно молчала о причастности приятельницы к незаконным действиям. В ответ на это Римм Сукиасян предложила свою помощь. Она планировала через посредника – Евгению Покровскую – передать взятку должностному лицу в прокуратуре, чтобы повлиять на ход дела и переквалифицировать действия Чинаревой с распространения наркотиков на хранение без цели сбыта. Деньги передали, но часть статьи УК РФ не поменяли. Римм Сукиасян получила деньги от матери Татьяны, а также продала ее автомобиль.

«Я один раз видела Покровскую в гостях у Сукиасян, но не была лично знакома», – рассказала Татьяна Чинарева.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Рассказ второго свидетеля, водителя Ильдара Шайдуллина, лишь дополнил показания Татьяны Чинаревой.

«Знаком я только с Евгенией Покровской, с которой познакомился через Сукиасян. Римм сказала, что Покровская может помочь с административными нарушениями, с которыми в то время у меня были проблемы, – рассказал он. – Однажды, когда я подвозил Сукиасян, услышал, как она обменивалась голосовыми сообщениями. Речь шла об изменении части статьи Уголовного кодекса по делу Татьяны Чинаревой. Позже Сукиасян рассказала мне, что голосовые сообщения были адресованы Покровской».

Сейчас Римм Сукиасян отбывает наказание в колонии строго режима, а Евгения Покровская и Алий Купов только дожидаются приговора.