Суицидальная атака ВСУ, борьба с износом сетей и прощай, краснобус: обзор событий недели

ВСУ зашли на территорию Курской области

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Самоубийственное вторжение: украинская армия предприняла попытку захвата части Курской области

Событие недели для России – неожиданное вторжение ВСУ в Курскую область утром 6 августа. Поначалу показалось, что это действия небольших диверсионно-разведывательных групп (как это уже бывало ранее), но дальнейшие события продемонстрировали, что на территорию РФ вошла мощная армейская группировка с поддержкой авиации, артиллерии и систем ПВО. Целью этой атаки начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов назвал «захват участка территории Суджанского района Курской области».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения ВСУ. Расследование ведется в том числе по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, рассказали в ведомстве.

В пятницу Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия против ВСУ в Суджанском районе. По подсчетам российского военного ведомства, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники (по состоянию на 15:30 9 августа). Украинские военные части закрепились в ряде населенных пунктов в Суджанском районе и на западной окраине города Суджа, откуда их в настоящее время выбивает Российская армия. Ряд населенных пунктов в Суджанском районе подверглись обстрелу с разрушениями строений. Среди российских военных и гражданских лиц есть погибшие и раненые. Проводится эвакуация гражданского населения, обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера, сообщили в МЧС.

Вся страна откликнулась на трагические события в Курской области. Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь для жителей пограничного региона. Также он выразил соболезнования семьям погибших при варварском нападении на мирное население и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Особые слова поддержки – детям, которые пострадали от обстрелов и сейчас находятся в больнице.

Много вопросов к военным из-за того, что враг внезапно атаковал территорию России в таком количестве, но если честно, никто не ожидал этой совершенно самоубийственной для ВСУ акции. Логика здесь абсолютно не работает – украинцы зашли на территорию России без дальнейших шансов на развитие наступления и с почти стопроцентными шансами на уничтожение. Более того, не просматривается ни одной достижимой стратегической цели этой операции. Курскую АЭС ВСУ захватить не смогут – там серьезное укрепление, до Курска не дойдут – там уже готовы их встретить. Захватили газоперекачивающую станцию в Суджанском районе, так газопроводы на Запад и так проходят частично через территорию Украины.

Разгром украинского вторжения – всего лишь вопрос времени, необходимого для подключения и развертывания достаточного количества российских вооруженных сил. Так что в ближайшее время мы еще увидим тотальную аннигиляцию сумасбродного с точки зрения военной стратегии нападения. Совершенно ясно, что это была пиар-акция со стороны обанкротившегося во всех смыслах киевского режима. И ему абсолютно безразлично, сколько своих солдат он положит ради эффектной картинки для западных спонсоров. Людоедский режим Зеленского будет обязательно уничтожен. После событий в Курской области вряд ли стоит приступать к каким-то мирным переговорам: Зеленский и Ко просто сожгли за собой все мосты. Россия обязательно ответит на эту акцию. И ответит очень сильно.

Раис РТ анонсировал программу модернизации коммунальных сетей Фото: metshin.ru

Еще одна госпрограмма: Рустам Минниханов поручил осуществить масштабную модернизацию коммунальных сетей

Событие недели для жилищно-коммунальной сферы Татарстана – Рустам Минниханов поручил осуществить масштабную модернизацию коммунальных сетей. Это поручение он дал во время рабочей поездки в Ютазинский, Бугульминский и Бавлинский муниципальные районы. Раис Татарстана сообщил, что в республике будет реализована отдельная соответствующая программа и что необходимые указания уже даны Правительству республики.

«Сейчас будем запускать программу по модернизации сетей. Вода, канализация, тепло. Будем вкладывать более серьезно. Будем двигать», – сказал Минниханов в ходе встречи с руководителями поселений Бавлинского района.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова пояснила «Татар-информу», что речь идет об отдельной региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Такое решение, по ее словам, принято с учетом большого запроса от населения республики.

«Рустам Минниханов дал поручение Правительству Республики Татарстан подготовить программу, рассмотреть, какие есть варианты, в том числе и с участием федерального финансирования, национальных проектов», – рассказала она.

После согласования Раисом положений программы о ее запуске и порядке реализации будет объявлено официально.

Между тем износ сетей в районах достигает 90%. В мае министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин озвучивал в Кабмине, что протяженность коммунальных сетей по республике составляет 26,6 тыс. км, из них нуждаются в замене 8,6 тыс. км, или 32%.

Чтобы было понятнее, можно сделать сравнение с трассой М12. Ее протяженность от Казани до Москвы составляет 810 км. То есть новые трубы нужно протянуть на расстояние, сравнимое с десятью трассами М12! Сколько именно будет заложено в программе – пока вопрос.

«Пробным шаром» стала программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которую запустили в Татарстане в прошлом году. Ее стоимость составила 9 млрд рублей. На момент составления программы требовалась замена 35% сетей теплоснабжения, 30% – водоснабжения и 39% – канализационных сетей. Ее запустили сроком на два года под федеральные средства – штаб под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина решил выделить Татарстану 4,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что деньги появились после того, как Раис Татарстана, будучи руководителем рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», поднял вопрос аварийности коммунальной инфраструктуры на заседании президиума с участием Президента России Владимира Путина.

Проблема изношенности коммунальных сетей действительно очень больная тема. Мы пожинаем плоды почти полного отсутствия внимания к этой проблеме в 1990-х — начале 2000-х годов. Так или иначе, все упирается в вопрос адекватного финансирования – на купирование хотя бы самых острых проблем с коммунальными сетями нужны гигантские суммы.

В Татарстане есть понимание этих проблем, есть конкретная воля для их решения, оформляемая республиканскими программами с хорошим финансированием и жестким контролем со стороны руководства республики. Тем более что положение обязывает – Рустам Минниханов недавно назначен председателем комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». Так что можно быть спокойным в том, что эти проблемы будут решаться не только в Татарстане, но и во всей Российской Федерации.

В Казани обсудили проблемы общественного транспорта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Транспортная реформа выдохлась: проблемы общественного транспорта обсудили на сессии Казанской городской Думы

Событие недели для транспортников Казани – на очередной сессии Казанской городской Думы обсудили проблемы общественного транспорта. Снижение пассажиропотока, рост цен на запчасти, дизельное и газовое топливо, дефицит водителей и кондукторов, инфляция и недополученные средства за перевозку льготников оказали негативное влияние на качество пассажирских перевозок в столице Татарстана.

Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров доложил, что, по его данным, на линии выходят только 76% автобусов и 95% состава электротранспорта, что «вызывает справедливые нарекания и недовольство жителей», а также приводит к еще большему снижению пассажирского трафика. На протяжении 12 лет, с 2008 по 2019 год, качество работы общественного транспорта практически не вызывало нареканий у горожан, однако с 2020-го количество обращений значительно выросло.

Одна из главных проблем, с которой сталкивается отрасль, – это обновление парка городского общественного транспорта. Например, в ближайшее время Казани необходимо заменить 207 автобусов и 39 троллейбусов, достигших предельного 11-летнего срока эксплуатации.

Городу предстоит также капитальный ремонт инфраструктуры наземного электротранспорта. На это потребуются немалые средства – порядка 5 млрд рублей, заявил Шакиров.

«Это большой объем работы, поэтому нами подготовлен проект долгосрочной программы модернизации инфраструктуры электротранспорта Казани. На сегодняшний день решение не принято, но мы очень надеемся, что оно будет найдено», – прокомментировал докладчик.

«Эффекта от транспортной реформы, которая была проведена в Казани в 2006-2007 годах, хватило почти на 20 лет. Довольно долго система работы общественного транспорта нашего города считалась передовой на федеральном уровне. К нам приезжали за опытом, жители благодарили за изменения. Однако сегодня запас прочности, созданный благодаря той реформе, закончился. Общественному транспорту необходимы поддержка и внимание», – заключил замруководителя исполкома.

Понятно, что нужны действенные меры по исправлению ситуации. В первую очередь это достаточное финансирование, которое должно решить эти проблемы. Здесь возможно и принятие оптимальных тарифов, и введение бескондукторной системы оплаты (экономия на оплате труда кондукторов). Кстати, в Казани бескондукторная система оплаты уже внедрена на базе «Метроэлектротранса» и показала свою эффективность. Планируется распространить ее на всю систему общественного транспорта города до конца следующего года.

В целом понимание проблем общественного транспорта у городских властей есть. Готова даже отдельная программа модернизации городской транспортной инфраструктуры. Все упирается в деньги, которые необходимо изыскать.

Промышленность Татарстана выросла по итогам полугодия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А все-таки она растет: промышленность Татарстана выросла по итогам первого полугодия 2024 года

Событие недели в экономической жизни республики – Татарстанстат обнародовал данные о ситуации в промышленности за первое полугодие 2024 года. Ситуация неплохая: промышленное производство в РТ выросло за январь – июнь на 0,8% (к аналогичному периоду 2023-го). При том, что по России в целом за тот же период рост на 4,4%.

Скромный рост промышленности республики объясняется особенностями ее отраслевой структуры. В нашей промышленности большой удельный вес занимает добыча полезных ископаемых (понятно каких, точнее какого – нефти), где по итогам полугодия сокращение составило 3,3%. Такое положение связано в числе прочего и с добровольными лимитами на добычу нефти, которые Россия взяла на себя в рамках ОПЕК+.

Другая большая отрасль промышленности в виде обрабатывающих производств показала рост на 3%, тем самым значительно компенсировав негативный эффект от падения нефтедобычи. Выросла энергетика (на 4,3%, по РФ – на 3,9%), а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 6,7% и 4,7% соответственно). Но их вес при расчете всего индекса не позволяет «перебить» глобальные тренды. Отсюда и общий результат с невысокой цифрой промышленного роста.

Ранее показатели промпроизводства в Татарстане прокомментировал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

«Мы знаем и контролируем то, что дает нам общий минус и почему у нас индекс промышленного производства сейчас, скажем так, на уровне 100%. Понимая все, что сейчас происходит, я думаю, что мы догоним к концу года и у нас будет хороший рост», – отметил он.

По словам министра, у республиканской промышленности большой потенциал развития. «У нас есть некоторые отрасли, которые в связи со сложившейся ситуацией чуть-чуть тормозят. Есть отрасли, которые сейчас проходят глубокую модернизацию, и при этом они пока чуть притормаживают. Думаю, что к концу года у нас все наладится и в нефтехимии, и в химии, и в машиностроении, и в производстве удобрений», – уверен Коробченко.

Так что особенно расстраиваться из-за скромных показателей ИПП не стоит – рост, как ни крути, все равно остается ростом, а не падением. Тем более что он наблюдается на фоне падения нефтедобычи по не зависящим от республики причинам, а именно в силу следования правилам сделки ОПЕК+.

В Минстрое РТ намерены сохранить темпы жилищного строительства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вводить меньше, чем в прошлом году, не имеем права»: Татарстан стремится сохранить набранные темпы строительства жилья

Событие недели в строительной жизни Татарстана – встреча министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина с журналистами в преддверии Дня строителя. Глава Минстроя начал встречу с перечисления основных показателей отрасли. Так, ее оборот в Татарстане за 6 месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 316 млрд рублей.

По словам министра, на долю строительного комплекса приходится 7% ВРП республики. Минувший год отрасль завершила с рекордным показателем оборота в 708 млрд рублей, прогнозная цифра на этот год – 791 миллиард.

Марат Айзатуллин уверен, что в Татарстане будет выполнен годовой план по вводу жилья. На 7 августа в республике введено 2 млн 535 тыс. кв. метров жилья. По этому показателю Татарстан занимает третью позицию в России и первую – по Приволжскому федеральному округу.

Министр уточнил, что в 2023 году в республике построили рекордные 3,4 млн квадратных метров жилья.

«Пока нам ставят задачу 3,1 млн кв. метров [на 2024 год], но так как вводить меньше, чем в прошлом году, мы просто не имеем права, мы этой цифры достигнем. Проблем здесь не видим», – заверил выступающий.

Эта цель декларируется при том, что в настоящее время наблюдается значительное падение продаж на рынке жилья.

«Объемы продаж – да, они сегодня упали. Если сравнивать с прошлым годом, это порядка 40%. С 1 июля отменили льготную ипотеку. Но сохранилась сельская, семейная и IT-ипотека», – с оптимизмом отметил министр.

Марат Айзатуллин констатировал, что строительный потенциал в республике есть, и он существенный.

«Мы имеем 495 уже выданных разрешений на 4 млн 522 тыс. кв. метров. Если сравнивать с прошлым годом, совокупная площадь выросла на 8%. И сегодня вместе с Институтом пространственного планирования РТ мы регулируем, где-то даже наших строителей останавливаем – в Казанской агломерации», — сказал министр.

То есть мы видим, что, несмотря на некоторый спад продаж жилья, строители республики все равно оптимистично смотрят в будущее и буквально бьются за разрешения на строительство. А значит, коллапс в отрасли нам пока не грозит.