Перед судом предстанет нижнекамец, убивший лидера одного из ОПГ и главу насосной станции

По версии следствия, в марте 2000 года на улице Сююмбике в Нижнекамске на тот момент 19-летний участник ОПГ «Мамшовские» вместе с еще одним мужчиной несколько раз выстрелили в главу одной из противоборствующих группировок и в его знакомого, который стоял рядом с ним.

В результате лидер ОПГ скончался на месте, второго госпитализировали с тяжелыми огнестрельными ранениями.

В ноябре этого же года нижнекамец вместе с другими членами ОПГ «Мамшовские» в поселке ГЭС в Челнах жестоко избили начальника головной насосной станции «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Они избили руководителя станции металлическими предметами. От полученных травм тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статьям за покушение на убийство, убийство двух лиц. Кроме того, нижнекамца обвиняют в незаконном обороте двух пистолетов с патронами. После всех преступлений обвиняемый скрылся и до января 2021 года находился в федеральном розыске.

Его задержали, свою вину мужчина не признал. Его заключили под стражу. Уголовное дело направили в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу.