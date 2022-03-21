Судья Вилков призвал Леонида Слуцкого подать в отставку с поста наставника «Рубина»

Футбольный арбитр Михаил Вилков жестко раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после разгромного поражения (1:6) казанского клуба в матче против ЦСКА в Москве. По словам судьи, после такого результата специалист должен уволиться по собственному желанию.

«Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера "Рубина". В Казани есть сильные и квалифицированные тренеры, которые защищали рубиновые цвета в лучшие годы этого клуба!» — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

После крупного поражения казанского клуба в Москве гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Слуцкий продолжит работу в татарстанской команде.

По итогам 22 тура РПЛ «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице. Следующий матч казанцы проведут на своем поле против подмосковных «Химок». Игра пройдет 1 апреля в 19:00 на «Ак Барс Арене».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о причинах разгромного поражения казанского клуба в матче против ЦСКА.