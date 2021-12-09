news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 декабря 2021  10:26
Алина Файзрахманова

Судья по делу «Тукаевских» ушел на повышение – дело начнут рассматривать заново

news_top_970_100

Судья Вахитовского суда Казани Алмаз Ахметжанов был назначен председателем Камско-Устьинского районного суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Буквально накануне под председательством Ахметжанова началось рассмотроение громкого дела «Тукаевских», на скамье подсудимых по которому оказались сразу 30 человек. Повышение судьи означает, что процесс должен начаться заново – со стадии предварительных слушаний и с другим судьей.

Отметим, что это не единственная перестановка в судейском составе республики. Артур Зиннуров получил должность заместителя председателя Набережночелнинского городского суда. 

Дина Галеева назначена судьей Бугульминского городского суда, а Энже Гимадеева – судьей Вахитовского суда Казани. Судьей Арбитражного суда Поволжского округа был назначен Азат Хисамов. 

#Вахитовский районный суд Казани #судья
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное