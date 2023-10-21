Судоходный оператор с участием имеющих флот регионов России может появиться в 2024 году

Судоходный оператор с участием регионов России, имеющих флот и речную инфраструктуру на Волге и Каме, может появиться в межнавигационный период 2023–2024 годов. Об этом сообщил журналистам гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Будет создан единый оператор. Эта структура свяжет и синхронизирует перевозчиков. Оператор будет заниматься согласованием расписания, реализацией билетов, анализом перевозок. Наверное, какие-то дотационные вопросы тоже будет на себе замыкать», — рассказал спикер.

Лизалин уточнил, что это будет федеральная структура, в состав которой войдут представители регионов, задействованные в речных перевозках.

Возможность создания Волжско-Камского судоходного оператора для формирования регулярной и туристической маршрутных сетей рассматривалась на сентябрьском совещании в Росморречфлоте. Тогда участники заседания определили его основные задачи.

Предполагается, что оператор будет проводить исследования действующего пассажиропотока, формировать маршрутную сеть с определением потребности в судах, рассматривать варианты приобретения или аренды судов, а также эксплуатации причальной инфраструктуры.

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