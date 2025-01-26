Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует сдать 13 судов и кораблей в 2025 году

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Судостроительная корпорация «Ак Барс» в текущем году планирует сдать 13 гражданских судов и военных кораблей. Об этом рассказал гендиректор компании Ренат Мистахов.

«[Планируем сдать] 13 судов. [В прошлом году] у нас получилось шесть, хотя мы говорили про девять, но у нас перешли три судна по техническим причинам. Мы их сдаем в первом квартале», – сообщил Мистахов ТАСС.

Он добавил, что 70% судов, которые планируют сдать в этом году, приходится на гражданские судна.

Ранее сообщалось, что построенный в Зеленодольске ракетный корабль «Туча» был принят в состав ВМФ России.