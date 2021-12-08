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Общество
8 декабря 2021  07:58

Судно «Академик Иоффе» отправилось в Россию после освобождения из-под ареста

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После освобождения из-под ареста научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» возвращается в Россию. Об этом со ссылкой на директора Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Алексея Сокова сообщает РИА Новости.

«„Иоффе“ пошел домой», — рассказал специалист.

Об освобождении судна стало известно накануне вечером. Оно было арестовано в Дании в начале ноября этого года. Власти страны объяснили задержание «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС „Академик Иоффе“».

#арест #дания #российское судно
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