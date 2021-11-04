В Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе»

Власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе», зашедшее в порт Скаген. Корабль принадлежит Институту океанологии имени П. П. Ширшова РАН, пишет газета «Известия».

По данным посольства РФ в Копенгагене, инцидент произошел 1 ноября. Судно заправлялось топливом, когда его задержали представители властей. Также оказались изъяты судовые документы.

«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС „Академик Иоффе“», — сказано в сообщении диппредставительства.

Посольство получило и передало в Министерство иностранных дел России копии судебных материалов, на основании которых было арестовано судно. Относительно проблемы осуществляются контакты с МИД Дании.

При этом оставшийся неназванным представитель Института океанологии РАН рассказал изданию, что научно-исследовательское судно задолжало фрахтователю.

По словам источника, около десяти лет институт сдавал «Академика Иоффе» в аренду компании One Ocean Expedition, которая организовывала на нем туристические поездки. Но затем сотрудничество было приостановлено — возможно, из-за передачи судна в Министерство образования РФ.

Фирма распродала путевки туристам, но затем обанкротилась, из-за чего не платила фрахтователю за топливо и стоянку. За эти долги корабль и арестовали в Дании. Сейчас на его борту находится геологическая экспедиция из 28 ученых, добавил собеседник газеты.