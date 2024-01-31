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Судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников СВО на 900 млн руб
За прошлый год судебные приставы приостановили взыскание долгов по исполнительным производствам, возбужденным на участников СВО, на общую сумму 900 млн рублей. Об этом на заседании коллегии «Об итогах работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан за 2023 год и задачах на 2024 год» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.
«Судебные приставы приостанавливают взыскание долгов с участников СВО. За прошлый год были приостановлены 19 тысяч исполнительных производств на общую сумму 900 млн рублей», – рассказал глава ведомства.
Ранее мы сообщали, что всего в результате деятельности судебных приставов Татарстана за 12 месяцев прошлого года взыскано 16,8 млрд рублей.
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