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За прошлый год в Татарстане судебные приставы взыскали почти 17 млрд рублей долгов
За 2023 год судебным приставам Татарстана удалось взыскать с должников почти 17 млрд рублей. Об этом на заседании коллегии «Об итогах работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан за 2023 год и задачах на 2024 год» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.
«За 2023 год на исполнении у судебных приставов находилось три миллиона исполнительных производств. Всего в результате деятельности судебных приставов Татарстана взыскано 16,8 млрд рублей», – рассказал глава ведомства.
Он также добавил, что на одного пристава приходилось почти восемь тысяч исполнительных производств.
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