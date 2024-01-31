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Происшествия 31 января 2024 10:12

За прошлый год в Татарстане судебные приставы взыскали почти 17 млрд рублей долгов

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За 2023 год судебным приставам Татарстана удалось взыскать с должников почти 17 млрд рублей. Об этом на заседании коллегии «Об итогах работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан за 2023 год и задачах на 2024 год» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«За 2023 год на исполнении у судебных приставов находилось три миллиона исполнительных производств. Всего в результате деятельности судебных приставов Татарстана взыскано 16,8 млрд рублей», – рассказал глава ведомства.

Он также добавил, что на одного пристава приходилось почти восемь тысяч исполнительных производств.

#судебные приставы
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